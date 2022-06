Coronavirus, da oggi il San Martino è COVID free: dimesso l’ultimo paziente

Una buona notizia: da oggi l’ospedale San Martino è covid free. Lo ha reso noto Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie Infettive. L’ultimo paziente ancora presente nella struttura genovese è stato dimesso questa mattina. La situazione della diffusione della pandemia sta nettamente migliorando. Lo stesso Bassetti su Facebook ha scritto: “In Italia non si contagia e non ci si contagia con il Covid ballando la Macarena in discoteca, scegliendo i pomodori al supermercato e comprando in farmacia, ma votando per amministrative e referendum si. Domenica infatti saremo tutti chiamati a usare la mascherina per andare a votare. Questa è l’ultima altissima evidenza medico-scientifica partorita dalla burocrazia italiana. A sto punto potevano obbligare all’uso della ffp2 per votare i referendum, mentre per le amministrative forse poteva bastare la chirurgica…”