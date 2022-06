Vado Ligure, potenziamento parco ferroviario: aggiudicato l’appalto per 15 milioni di euro

Posted on

Cantieri aperti e lavori che procedono su più fronti. Dalla prossima settimana partiranno anche i lavori di Passeggiata Baracca I marciapiedi in Corso Europa e in Via Leonardo da Vinci, il consolidamento della carreggiata di Via Solva… stamani anche il lavori di ripristino di un cedimento in Via Londra. Archiviata l’alta stagione, riprendono tutti gli […]