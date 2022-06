Ponte del 2 giugno, Toti: “Soddisfatti dei dati, a Luglio prenotazioni al 90% in Liguria”

“Siamo molto soddisfatti dei dati che confermano i segnali di ripartenza registrati nel periodo pasquale, del 25 aprile e del primo maggio, con ottime percentuali di arrivi e presenze che incoronano la Liguria regina dell’estate, grazie anche al mare più bello d’Italia certificato dalle Bandiere Blu”. Lo rende noto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Stiamo lavorando da tempo per traguardare questi risultati, frutto anche dell’impegno delle Istituzioni, ad esempio con il Patto per il lavoro nel turismo per fare in modo che le strutture possano avere tutto il personale necessario per accogliere al meglio coloro che scelgono la Liguria per trascorrere un periodo di vacanza. Nel periodo in cui si programmano le ferie estive, i dati dicono che per luglio le prenotazioni hanno già superato quelle dello stesso periodo del 2019, prima della pandemia, con punte fino al 90% dei posti disponibili già occupati”.