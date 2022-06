208° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri: la celebrazione di Savona

In ogni provincia italiana si è celebrato oggi il 208° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. A Savona, la celebrazione si è svolta in piazza Mameli alla presenza delle autorità civili e religiose della provincia: Alessandra Lazzari, Viceprefetto Vicario della Prefettura di Savona; Monsignor Calogero Marino,Vescovo della Diocesi di Savona – Noli; Ubaldo Pelosi, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona; Lorena Canaparo, Presidente del Tribunale di Savona; Pierangelo Olivieri, Presidente della Provincia di Savona e 53 sindaci della provincia di Savona. Proprio in provincia di Savona nel 1814 si insediò il primo Comando dell’Arma, fu Loano ad ospitare la prima stazione in Liguria.

I militari in Piazza Mameli sono stati schierati con una Compagnia di formazione composta da:

– un Ufficiale in Grande Uniforme comandante dello schieramento;

– un plotone nella tradizionale Grande Uniforme risalente, pressoché immutata, al 1843;

– due plotoni di Marescialli Comandanti di Stazione;

– un plotone di Carabinieri in uniforme ordinaria;

– un plotone nelle uniformi operative da ordine pubblico, delle Specialità del Servizio Aereo, del Servizio Cinofili e Carabinieri Forestale.

Erano presenti il Gonfalone della Provincia di Savona, il labaro dell’Istituto del Nastro Azzurro, i labari delle sezioni provinciali delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e le Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e Forestale.

Successivamente sono state consegnate alcune ricompense al personale che si è particolarmente distinto nell’assolvimento del dovere:

– “Encomio” concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria al Maresciallo Capo Pierluigi Camerada, con la seguente motivazione: “Comandante in sede vacante di stazione distaccata, evidenziando elevata professionalità, spiccato intuito investigativo e non comunesensio del dovere, partecipava a complessa attività investigativa finalizzata all’individuazione dell’autore di un tentato omicidio commesso nei confronti di un minore. L’operazione, che si concludeva in tempi brevissimi con la denuncia di due persone, trovava ampio risalto sugli organi d’informazione nazionali ed internazionali con positivo ritorno d’immagine per l’istituzione”. Bergeggi, 3-7 agosto 2019

– “Encomio” concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria all’ Appuntato Scelto Qualifica Speciale Marco Acquaviva, con la seguente motivazione: “Addetto a stazione distaccata, evidenziando spiccata iniziativa, ferma determinazione e alto senso del dovere, non esitava a raggiungere con la propria autovettura un’impervia località dove un uomo stava tentando di impiccarsi. Con prontezza e generoso slancio, dopo averlo liberato dal cappio, soccorreva il malcapitato già privo di sensi, prestandogli i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del personale sanitario, scongiurando più gravi conseguenze”. Stella, 10 settembre 2019

– “Encomio” concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Antonio Michel Venzo, con al seguente motivazione: “Addetto a nucleo radiomobile di comando provinciale, con eccezionale coraggio ed esemplare altruismo, non esitava ad intervenire tempestivamente in area cittadina su cui era appena crollato un viadotto autostradale, riuscendo a rinvenire tra le macerie, con altri soccorritori, un autocarro precipitato con una persona ancora viva a bordo, traendola in salvo. Si prodigava altresì fino a sera inoltrata nelle operazioni di ricerca e soccorso contribuendo ad elevare il prestigio dell’Arma”. Genova, 14 agosto 2018

– “Encomio” concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria al:

– Luogotenente Carica Speciale Claudio Parodi

– Luogotenente Carica Speciale Renato Magliocca

– Maresciallo Ordinario Nicolò Monteleone

– Vice Brigadiere Gianni Pierro

– Appuntato Scelto Qualifica Speciale Roberto Negro

con la seguente motivazione: “Evidenziando elevata professionalità, spiccato intuito investigativo e non comune senso del dovere, partecipavano a complessa attività investigativa che consentiva di disarticolare un sodalizio criminoso che organizzava matrimoni fittizi finalizzati al conseguimento della cittadinanza italiana e, con i relativi profitti, sovvenzionava altre azioni delittuose, rendensosi responsabile di gravissimi reati inerenti a immigrazione clandestina, falsità materiale e ideologica, tentata estorsione, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile, lesioni personali e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di 8 provvedimenti restrittivi della libertà personale e 19 denunce”. Alassio e Albenga, marzo – novembre 2020

– “Encomio” concesso dal Comando Legione Carabinieri Liguria al:

– Luogotenente Carica Speciale Andrea Venditto

– Maresciallo Maggiore Ivan Simone

– Maresciallo Capo Nicola Destefanis

con la seguente motivazione: “Evidenziando elevata professionalità, spiccato intuito investigativo e non comune senso del dovere, partecipavano a complessa attività investigativa che consentiva di disarticolare un sodalizio criminoso responsabile di sequestro di persona aggravato, rapina, lesioni personali e sfruttamento della prostituzione. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di 7 provvedimenti restrittivi della libertà personale e la denuncia di 5 persone”. Provincia di Savona e Sanremo. Dicembre 2017 – novembre 2018.

In seguito sono stati consegnati i premi ai vincitori del concorso letterario organizzato dal Comando Provinciale Carabinieri di Savona in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Secondari di Primo grado “Albenga Secondo” e “Finale Ligure”.

“… secondo me non esiste una situazione di rispetto delle leggi senza una vera comprensione dei problemi altrui e senza una società che si basi sulla solidarietà…. anche noi alunni dobbiamo rispettare i docenti, altrimenti rendiamo vani i loro sforzi e il loro impegno per costruire una generazione futura più preparata e più rispettosa dei valori positivi della civiltà”.

Con queste parole si è aggiudicato il premio la scuola secondaria di primo grado di Leca d’Albenga, classe seconda B, accompagnato dalla Professoressa Paola Dallò, referente dell’Istituto scolastico.

Con un saggio sul libro “Per questo mi chiamo Giovanni”, nel quale Mattia esprime le sue mature riflessioni sulla ribellione del protagonista alle prepotenze di un coetaneo, si è aggiudicato il premio per la scuola “Aycardi – Ghiglieri” di Finale Ligure, la classe seconda A, accompagnato dal Dirigente Scolastico Professor Luca Mazara.