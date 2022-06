Albenga: rinnovata la convenzione con il CAI per la manutenzione dei sentieri

Rinnovata la convenzione con il CAI per la manutenzione della rete sentieristica del territorio montano del comune di Albenga.

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: “Ringrazio il CAI per la professionalità e l’impegno che dedicano alla manutenzione della rete escursionistica del nostro territorio.

Il settore del turismo legato all’outdoor, come sappiamo, in questi anni ha visto una costante crescita. Albenga ha un entroterra stupendo e tutto da scoprire. Come Amministrazione intendiamo ampliare sempre più la nostra offerta e la collaborazione del CAI, in questo senso, è fondamentale per rendere sempre più competitivo e al contempo accessibile. Grazie anche all’attività di associazioni sportive che stanno già operando sulla pulizia dei sentieri, arricchendo la rete sentieristica per camminatori e mountain bike sul nostro territorio, rendendo lo stesso sempre più attrattivo e competitivo nel mondo outdoor”.