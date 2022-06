Vezzano Ligure, tre persone intossicate dal gas: intervento dei vigili del fuoco

Tre persone sono rimaste intossicate dal gas a Vezzano Ligure nella propria abitazione. Le vittime sono una giovane coppia e la madre della ragazza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso i tre insieme al 118 che li ha trasportati in gravi condizioni all’ospedale ma non in pericolo di vita. A originare la fuga di gas una macchina per pulire le pietre, i carabinieri hanno aperto un’indagine sul fatto.