Intervento della Guardia Costiera a Imperia questa notte per soccorrere un peschereccio rimasto incagliato tra gli scogli. Per prevenire sversamenti di gasolio in mare sono state gettate panne di contenimento. Completate le operazioni di soccorso, sono adesso in corso le indagini per ricostruire la cause dell’incidente. Nessun problema per l’equipaggio.