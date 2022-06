Ucraina, presidente Regione Liguria in contatto con ministro Di Maio, solidarietà al Gruppo Cosulich, serve intervento Governo contro nazionalizzazione nave italiana

“Quanto sta avvenendo con la nave “Tzarevna” di proprietà di una società del Gruppo Fratelli Cosulich, con sede a Genova, è inammissibile e grave: la nave rischia di essere nazionalizzata dal governo della nuova Repubblica di Donesk e cioè sottratta ai proprietari italiani.

Come presidente della Regione Liguria esprimo tutta la mia solidarietà all’armatore genovese con cui sono in contatto e assicuro il mio impegno anche nei confronti del governo: sono in contatto anche con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ci ha già assicurato tutto l’impegno della Farnesina per evitare questo danno significativo nei confronti del nostro paese e di uno dei principali gruppi armatoriali italiani”.

Così il presidente di Regione Liguria in merito al destino della nave “N/V Tzarena” di proprietà del Gruppo Cosulich battente bandiera maltese e attraccata dal 24 febbraio nel porto di Mariupol.