Da domani riaprono gli impianti di Santo Stefano d’Aveto per la stagione estiva

Alassio. Annullato il concerto "Un pianoforte per Dasy" in programma il 28 dicembre: "Si comunica che il concerto "Un pianoforte per Dasy", previsto per il giorno 28.12 alle 21.00 nella ex Chiesa Anglicana di Alassio, è stato annullato dagli organizzatori per cause di forza maggiore".