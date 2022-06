Continua l’aumento della benzina, la verde sfiora nuovamente i 2 euro

Prezzi in salita sulla rete carburanti per le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in forte rialzo. Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,914 euro al litro (valore precedente 1,902).Il diesel self si porta a 1,831 euro/litro (da 1,821).Quanto al servito,per la benzina il prezzo medio aumenta a 2,049 (da 2,037),il diesel sale a 1,973(da 1,963) E’ “molto probabile” che il governo intervenga ancora sulle accise, ha detto la sottosegretaria all’Economia,Guerra.