Meteo, qualche temporale nell’entroterra e temperature in discesa: in Liguria si torna a “respirare”

Il caldo esagerato dei giorni scorsi ha mollato la presa sulla nostra regione complice l’arrivo di aria più fresca da Nord Europa che, oltre ad abbassare le temperature, ha provocato la formazione di temporali soprattutto nell’entroterra. Il calo di temperatura si è attestato intorno ai 10 gradi dopo che nei giorni scorsi i valori hanno superato addirittura i 35°. Così, si sono registrati 9° a Santo Stefano d’Aveto, 13° a Serra Riccò, 14° a Genova. Grandinate e temporali anche violenti si sono registrati tra sabato e domenica nell’entroterra ligure con locali sconfinamenti sulla costa come ad Arenzano, in provincia di Imperia si è avuto soltanto vento forte mentre domenica è caduta una leggera pioggia intermittente praticamente insignificante come a Santo Stefano al Mare. Le precipitazione più consistenti in val d’Aveto, al lago delle Giacopiane, con 27,6 mm in 24 ore.