Posted on

Restano sempre sopra quota mille i nuovi positivi al COVID in Liguria. Nelle ultime 24 ore sono 1.283 i nuovi positivi a fronte di 9.415 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, per un tasso di positività nuovamente in calo, al 13,62%. Settecento i casi a Genova, 207 a La Spezia, 200 a Savona e 172 a Imperia. Quattro i decessi. […]