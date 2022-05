Genova, presunto caso di vaiolo delle scimmie falso allarme

Riprendono gli appuntamenti con le conferenze stampa di fine settimana in Regione per aggiornare, questa volta, sul presunto caso di vaiolo delle scimmie in Liguria. La notizia è che si tratterebbe di un falso allarme. Infatti, il caso sospetto diagnosticato a una 24 enne ritornata dalle Canarie e approfondito con esami specifici avrebbe dato esito negativo ciò significa che non si tratterebbe di vaiolo delle scimmie malgrado la giovane accusasse sintomi perfettamente sovrapponibili a quelli che dà il virus. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, Toti: “Il laboratorio del San Martino ha comunicato ad Alisa che si è trattato di un falso allarme. Tutti i protocolli sono stati per tempo avviati con tutte le procedure più opportune, tra cui un periodo di osservazione all’interno della clinica universitaria in modo che non vi siano dubbi a riguardo“.