Genova, il 2 giugno torna “Palazzi Svelati”

Corridoi affrescati, strumenti e documenti antichi, opere d’arte mai viste: giovedì 2 giugno a Genova per la Festa della Repubblica “Palazzi Svelati” ti porta alla scoperta dei palazzi delle istituzioni solitamente chiusi al pubblico, come il Palazzo della Regione Liguria, quello del Comune di Genova o della Prefettura di Genova, l’Istituto idrografico della Marina Militare o la Banca d’Italia. Alle ore 22 i festeggiamenti culmineranno in piazza De Ferrari con uno spettacolo unico di fuochi d’artificio e musica tutta da cantare.