Referendum 12 giugno, definiti i colori delle schede

Posted on

L’assessore Laura Vollero “I conti sono in ordine e la situazione economico-finanziaria dell’ente è ottima, in linea con i dati di gestione tra entrate ed uscite e ad ora non è prevista alcuna modifica” Via libera dal Consiglio comunale di Ceriale al riequilibrio ed assestamento di bilancio per l’anno 2019. Nella seduta di ieri sera […]