Calcio, Genoa al passo d’addio alla serie A oggi con il Bologna

Il Genoa al passo d’addio alla Serie A, nell’ultima gara in programma al “Ferraris” oggi alle 17.15 i rossoblu si congederanno dal massimo campionato ospitando il Bologna in una gara che non mette in palio nulla se non la possibilità di chiudere il campionato con un sorriso per entrambe le compagini. Il Genoa è ormai proiettato al campionato cadetto dopo la matematica retrocessione e la priorità per il club adesso è quella di ricostruire. Il Bologna vuole chiudere il campionato con una vittoria che manca dal successo casalingo contro la Sampdoria a cui sono seguiti tre pareggi e due sconfitte.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Criscito; Galdames, Badelj; Amiri, Melegoni, Portanova; Destro.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow.

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 18 (ultima nel gennaio 2021, 2-0)

Pareggi : 14

Vittorie Bologna: 13 (ultima nel settembre 2017, 0-1)