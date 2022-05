La Spezia, scuolabus senza bambini a bordo in scarpata: due persone ferite in modo non grave

Tragedia sfiorata al La Spezia dove uno scuolabus con due adulti a bordo ma senza bambini è precipitato in una scarpata per cause da accertare. I due uomini presenti sul mezzo non sarebbero in pericolo di vita benchè feriti. Sul posto sono presenti polizia municipale, Vvf, polizia di stato e carabinieri. La strada è chiusa per consentire le operazioni di recupero del mezzo.