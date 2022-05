Savona, I campioni dell’atletica incontrano i bambini delle scuole primarie

Il meeting internazionale di atletica di Savona è diventato un appuntamento prestigioso e atteso nel panorama internazionale.

In questa edizione il campo di atletica della Fontanassa ospiterà il meglio dell’atletica mondiale. Oltre alla presenza del campionissimo Marcell Jacobs, ci saranno Lorenzo Patta e Faustino Desalu, oro con Jacobs nella staffetta 4×100 a Tokyo; Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto, protagoniste della storica tripletta nella finale femminile dei 100m alle paralimpiadi di Tokyo. E ancora: Jimmy Vicaut, David Storl, Zane Weir, Nick Ponzio, Thea lafond, Zaynab Dosso, Daryll Neita, Anna Ryzhykova, Thomas Barr, Luminiosa Bogliolo, Marileidy Paulino, Dalia Kaddari e tanti altri ancora.

Savona sta diventando un nome conosciuto nel mondo tra gli atleti. Per questo l’Amministrazione vuole legare ancora di più il meeting alla città con iniziative collaterali che vorremmo che negli anni crescessero sempre di più e offrissero un’occasione di incontro ai tanti cittadini che, per ragioni di spazio, non riescono a vedere all’opera dal vivo questi grandi campioni.

Per questo, la mattina di Giovedì 19 maggio una delegazione di atleti verrà ricevuta in Comune dal Sindaco per poi recarsi alla sala della Sibilla al Priamar dove si svolgerà un significativo incontro con i bambini delle scuole primarie savonesi che potranno così conoscere da vicino i grandi campioni dell’atletica leggera.