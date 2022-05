Da fine mese nuovi treni del mare collegheranno Torino e Milano alla Liguria

Entrano ufficialmente nell’orario estivo di Ternitalia i nuovi treni del mare che collegheranno Torino e Milano alla Liguria che circoleranno la domenica e festivi e saranno prolungati fino a Ventimiglia già a partire dal 28-29 maggio. Si tratta di due treni da e per Torino e due treni da e per Milano. Il Regionale delle 6:10 da Torino Porta Nuova, in circolazione la e i festivi, viene allungato fino a Ventimiglia con arrivo alle 10:02, il Regionale 3181 in arrivo a Torino Porta Nuova, in circolazione la e i festivi, viene arretrato fino a Ventimiglia con partenza alle 14:38. Arriveranno anche due collegamenti con Milano: il treno 3021, da Milano Centrale alle ore 8:30 arriverà a Ventimiglia alle 13, e il treno 3023, da Ventimiglia alle 17:57 arriverà a Milano Centrale alle 22:25. A partire da giugno sulla linea Milano-Ventimiglia circoleranno tre coppie di treni Intercity.