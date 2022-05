Arcola, investirono una persona con l’auto senza fermarsi per soccorrerla: identificati due anziani

Posted on

Verso il ritorno a scuola per tutti da Lunedì “Da una prima ricognizione la Giunta sarebbe orientata a proseguire il fermo didattico delle scuole in tutta la Liguria fino a lunedì prossimo. La decisione definitiva sarà presa nel pomeriggio”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlando in Consiglio regionale sull’epidemia di […]