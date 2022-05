La Spezia, finte revisioni ad auto e motocicli: 8 indagati

Sono 8 le persone indagate per l’emissione di falsi certificati che attestavano la revisione di auto e moto. Nel mirino i titolari di un’officina dello spezzino che fingevano di controllare i veicoli che non potevano circolare utilizzando vetture in buono stato in sostituzione. La finta revisione autorizzava alla circolazione i veicoli non idonei. Dalle perquisizioni domiciliari degli indagati e dell’officina sono stati rinvenuti 18.000 euro in contanti, una targa modificata e due veicoli utilizzati in sostituzione. Officina, mezzi e materiale utilizzato è stato tutto sequestrato.