Genova, in corso i lavori di riqualificazione dei giardini della copertura del Bisagno

Si tratta del terzo lotto dei lavori di riqualificazione delle aiuole centrali di viale Brigata Bisagno a Genova. L’intervento prevede la realizzazione di: un’aiuola centrale lungo viale Brigata Bisagno, compresa tra via Pisacane e corso Buenos Aires; una seconda nella zona centrale di viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, compresa tra corso Buenos Aires e piazza delle Americhe. L’opera, dal costo complessivo di 1,3 milioni di euro di fondi regionali, è l’ultimo atto del progetto più ampio di copertura del Bisagno per la messa in sicurezza idraulica con il raddoppio della portata della sezione fociva del torrente. Il termine dei lavori è previsto per la primavera 2023