Auro contro camion sulla A12: 28enne in codice rosso al San Martino

A12 bloccata dalle 5.30 alle 7 tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno per un incidente che si è verificato in un’area di cantiere. Un’auto si è scontrata con una camion per cause in via di accertamento all’interno di una galleria. sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi medici, la Polstrada e i vigili del fuoco. Il bilancio è di un ragazzo di 28 anni trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino. Il tratto è stato riaperto ala traffico ma si segnalano 3 km di coda.