Coronavirus, sotto quota 300 i contagi in Liguria nelle ultime 24 ore

Savona.Lavori di scavo della società Ireti tra il 14 agosto e il 14 settembre in via cappuccini e via Loreto Nuova, richiederanno la chiusura al traffico per la durata dei lavori, nel tratto di via dei Cappuccini a monte di via san Francesco e di via Loreto Nuova, settore da via dei Cappuccini verso monti. […]