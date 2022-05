Arenzano, oltre 3 milioni di euro dal Pnrr per opere di pubblica utilità

Grazie ai fondi del Pnrr, il Comune di Arenzano investirà oltre tre milioni di euro in opere di pubblica utilità come la riasfaltatura di alcune strade, la manutenzione di marciapiedi e la riqualificazione dell’area adiacente allo stadio Gambino. Non solo, verrà valorizzato il parco comunale. Le strade interessate dall’asfaltatura sono: Via Trento, Via Olivette, Piazza Don Servetto, Piazza Caduti sul Lavoro, Via Sanzio, Via Costa Frati, Via Marconi, Via Felicina, Via Pian Masino, Piazza Allende.