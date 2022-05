Lunedì all’alba eclissi totale di luna

Lunedì occhi rivolti verso il cielo per l’eclissi totale di luna che si manifesterà prima dell’alba. La fase più spettacolare si avrà a partire dalle 5.30 con la Luna a soli 4° sopra l’orizzonte e tramonterà alle 5.56. Sarà possibile seguire l’eclissi anche via internet dalla pagina “Iniziative astronomiche” del sito www.astrofiliorione.it dove è stato predisposto il collegamento in diretta con alcuni importanti osservatori: il Griffith a Los Angeles, l’osservatorio Lowell in Arizona e con l’astrofisico italiano Gianluca Masi nel deserto di Atacama in Cile. L’Unione Astrofili Italiani farà invece una trasmissione la sera prima alle ore 21 sul proprio canale Youtube anche questo raggiungibile dal sito.