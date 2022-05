Bomba Day, terminato il disinnesco della seconda spoletta: adesso la strada è in discesa

Posted on

La Regione Liguria si impegna ad approvare entro il 10 gennaio 2020, con deliberazione di Giunta, l’elenco nominativo dei 78 lavoratori che sono in possesso dei requisiti per la stabilizzazione a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno A partire dalla lunga vertenza intrapresa in questi anni e dall’accordo sindacale del 31 ottobre […]