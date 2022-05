“The Art Storytelling Cittadinanza Digitale”, ecco il nuovo corso di Educazione Civica del Liceo Martini di Savona

“The Art Storytelling Cittadinanza Digitale”. E’ questo il corso di Educazione Civica che ha visto protagonisti gli studenti della VQ del liceo artistico “Arturo Martini” di Savona che si sono cimentati a essere narratori di opere d’arte che raccontassero le tematiche della cittadinanza Digitale.

Il corso su coordinamento della professoressa T. Diana è stato ideato e tenuto dalla Prof.ssa Doresita Marino, storica dell’arte, specializzata in Heritage Education and Digital technologies che spiega: “Sono molto felice dei racconti scritti dagli studenti della classe VQ del Liceo Artistico di Savona, hanno dimostrato di avere una grande capacità creativa ed espressiva. In “The Art Storytelling Cittadinanza Digitale” ho pensato come l’arte abbia il potere di insegnarci la sua vita rimanendo sempre attuale avendo la capacità di continuare la sua storia in modo infinito ed essere didatticamente utile. Gli studenti hanno imparato la tecnica dello storytelling per elaborare una narrazione per una cittadinanza digitale più consapevole attraverso le opere d’arte. Una simbiosi creativa tra arte, narrazione ed educazione civica che permette agli studenti di fare proprie le materie di studio. Ho assegnato loro diverse opere d’arte con l’ obbiettivo di far creare storie d’arte che si attualizzano alle riflessioni del nuovo millennio. In questo compito, non del tutto semplice, i risultati raggiunti dagli studenti del Liceo Artistico Arturo Martini di Savona sono davvero meritevoli di attenzione, esprimono le grandi capacità che hanno oggi i giovani grazie anche alla formazione didattica ricevuta dal corpo docenti e dal lavoro svolto del Preside Alfonso Gargano”.

Tra le storie di opere d’arte create dai ragazzi emergono: Gente di Sicilia di Gianbecchina che narra, attraverso la storia della studentessa Cecilia Marasco, il divide digitale vissuto dal contadino ritratto, che nei suoi colori e profumi della Sicilia rimane “scollegato dal mondo”. Il dipinto Dattilografia di Renato Guttuso riflette la tematica degli immigrati digitali nella storia di Elisa Delfino che narra l’evoluzione tecnologica vissuta da una segretaria costretta a lasciare la sua macchina da scrivere per aggiornarsi alle nuove tecnologie; Orsola Bruzzone con l’opera lo Strillone parigino di Giovanni Boldini ci narra una conversazione di pareri sui pregi e difetti della comunicazione digitale per diventare dei cittadini digitali più consapevoli.

E ancora il dipinto di Frine davanti all’Aereopago processata nella filmica storia di Gaia Berta e Margherita Musso di cyberbullismo; nel dipinto Libro di favole di Bouguerrau la bambina ritratta diventa Angelica nel racconto di Olivia Rebagliati, una nativa digitale che non viene inclusa tra i suoi coetanei perché non può permettersi di usufruire delle nuove tecnologie, riflettendo sul concetto di inclusione. E per finire il simpatico racconto di Isabella Meniconzi che ci invita a fare attenzione alle fake news gridate dagli strilloni, venditori di bugie. Sono questi i temi e alcune delle storie, insieme ad altre, inventate dagli studenti per far vivere le opere d’arte in racconti, che nel rispetto della scientificità artistica dell’opera ci insegna a essere dei cittadini digitali in modo responsabile. Un nuovo modo per insegnare a essere cittadini digitali attraverso l’arte.