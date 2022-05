Cambio frequenze TV: a Genova sparisce il segnale RAI, su Raitre il TGR Piemonte

Problemi di ricezione del segnale RAI a Genova e in alcune località come Arenzano. Nell’ambito del refarming delle frequenze televisive il segnale della tv di stato è scomparso con Raiuno, Raidue e Raitre ricevibili sono sui canali 501-502-503 in SP. Ad Arenzano, su Raitre alle 19.35 è andato in onda il TGR Piemonte anzichè quello locale. Sarà sufficiente effettuare una nuova ricerca dei canali per risolvere il disguido.