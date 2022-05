Rigenerazione urbana, Scajola: “E’ una priorità della nostra amministrazione”

Posted on

“Ci aspettano mesi di grandi sfide, in cui la Lega di Matteo Salvini sarà sicuramente protagonista, in provincia di Savona, in Liguria, in tutto il Paese”. Paolo Ripamonti è stato nominato commissario della Lega a Savona: “Ringrazio Edoardo Rixi e tutta la Lega Liguria per la fiducia riposta in me per il ruolo di commissario […]