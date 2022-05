Ospedale di Albenga, Sansa: “Se un’intera città scende in piazza, è segno che la politica sta sbagliando qualcosa”

“Se un’intera città scende in piazza, è segno che la politica sta sbagliando qualcosa. E se a quella città si aggiungono anche gli abitanti dei paesi vicini, allora bisogna cogliere quel segnale. L’11 marzo migliaia di persone hanno sfilato per le strade per difendere il loro ospedale, una struttura che era nata grazie al sacrificio e agli sforzi della gente. Per questo ci eravamo impegnati a presentare un’interrogazione a Giovanni Toti, presidente della Regione e assessore alla Sanità, perché esponesse i suoi progetti sul destino della struttura e se ne assumesse la responsabilità politica. Tra tentativi di privatizzazione e di ridimensionamento una sola cosa finora è parsa chiara: il centrodestra che governa la Liguria non vuole difendere il Santa Maria di Misericordia“.