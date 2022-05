Genova, Esibizione Frecce tricolori. Ecco le ordinanze: il 14 e il 15 maggio divieto di balneazione e navigazione dalle 16.30 alle 18

Posted on

Sono 104 le buste pervenute Giovedì 9 gennaio si darà il via alla procedura di apertura delle buste relative al bando per la messa in sicurezza del Rio Fasceo di Albenga (in particolare si tratta del primo lotto funzionale finanziato dalla Regione attraverso il PSR per una somma di 2,5 milioni di euro). Sono 104 […]