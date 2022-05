Coronavirus, in Liguria sono 941 i casi di positività

Posted on

Vado Ligure. Una rampa per collegare il centro cittadino, ovvero la zona di via Ferraris alla superstrada di collegamento tra Vado Ligure, Quiliano e Savona. Se ne parla da quasi vent’anni e gran parte della struttura sarebbe già in piedi visto che i lavori, cominciati nel ’98, furono poi interrotti quando mancavano all’appello soltanto l’illuminazione […]