Posted on

Cengio. Attraverso WhatsApp i giovani cengesi diventano “Sorveglianti” del decoro del loro paese. Il gruppo “Degrado in località Isole”, nato spontaneamente tra i bambini che frequientano i giardini appunto in località Isole, o quello che ne rimane, si evolve e si allarga a 360 gradi. Non solo per l’aumento costante di adesioni, ma anche “diventando […]