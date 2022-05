Carcare, segnalano un tentativo di suicidio sulla A6 ma era un falso allarme

Posted on

Loano. Hanno impiegato pochi minuti i volontari della protezione civile e dell’Aib di Borghetto, Toirano e Boissano per spegnere un principio di incendio divampato in mattinata in via delle Trexende a Loano. Sul posto anche i vigili del fuoco allertati da alcuni residenti che avevano visto in zona levarsi una colonna di fumo nero. Informazioni […]