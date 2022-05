Posted on

Sono 86 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 2.755 tamponi molecolari e 10.931 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. IMPERIA (Asl 1): 23 SAVONA (Asl 2): 10 GENOVA: 39 (di cui Asl 3: 30 – Asl 4: 9) LA SPEZIA (Asl 5): 13 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1 Vaccini […]