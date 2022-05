Ordigno bellico rinvenuto ad Arma di Taggia: domenica 15 maggio il disinnesco ma saranno evacuate circa 10.000 persone per tutta la giornata

Posted on

Bergeggi. Marta Delfino, nota come la “cantautrice che disegna la musica”, sarà giovedì 10 agosto alla Spa Nova Luna et Stellis-Dominio Mare per un concerto-mostra davvero singolare e straordinario. L’ingresso è libero. La cantautrice, come di consueto nelle sue perfomance dal vivo, realizzerà un’opera in diretta, alternando la sua voce e le sue canzoni a […]