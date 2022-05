Sanremo Giovani, Amadeus conferma la formula anche nell’edizione 2022

Posted on

Venerdì apre la biglietteria e il 9 luglio avrà inizio il 55° Festival di Borgio Verezzi e proseguirà fino al 22 agosto. Tredici gli spettacoli in cartellone, undici dei quali in prima nazionale, per 23 serate complessive in piazza Sant’Agostino. La biglietteria – a Borgio, in viale Colombo 47 – apre venerdì mattina e, solo […]