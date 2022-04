Sarzana, scatta il sequestro di una spiaggia per sabbia: due persone indagate per violazione paesaggistica

Sono stati sequestrati 1200 metri di spiaggia a Marinella di Sarzana con la sabbia con cui si sarebbe dovuto effettuare il ripascimento. Ma non solo. Sono due le persone indagate per violazione paesaggistica. Dalle analisi di Arpal, sembra, infatti, che i 30.000 metri cubi di materiale prelevato dal Magra non abbia i requisiti adatti a quella zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in quanto avrebbe creato delle pozze e un intorbidimento dell’acqua. Il ripascimento era stato finanziato per 600mila euro con fondi della protezione civile destinati alla regione Liguria a seguito della mareggiata dell’autunno 2018.