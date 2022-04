La baia della ceramica diventa marchio di qualità riconosciuto dalla Regione Liguria

E’ stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale il mio Ordine del Giorno ad oggetto: Riconoscimento e promozione del marchio/brand territoriale “Baia della Ceramica”. Un grande risultato per il comprensorio del Levante Savonese, sempre più incentrato verso la promozione delle proprie peculiarità territoriali e artigianali.



La ceramica di Albisola è un’eccellenza nota in tutto il mondo, un vanto per l’intera Liguria. Insieme alle due Albisole, Superiore e Marina, anche le cittadine di Celle e Savona vantano una tradizione ceramica di tutto rispetto, con botteghe e aziende del comparto che da secoli portano avanti l’antica tradizione dell’arte del fuoco. Ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico il riconoscimento di Città Italiane di affermata tradizione ceramica, entrando quindi tra i membri dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, i quattro Comuni savonesi hanno quindi siglato un patto di collaborazione fondato sulla comune tradizione artistica e manifatturiera. E’ così nata la “Baia della Ceramica“, un vero e proprio unicum a livello nazionale, rappresentando in Italia l’unico polo geografico formato da quattro località contigue inserite nel circuito ministeriale delle Città Italiane di affermata tradizione ceramica.

Con il mio O.d.g. ho chiesto al Consiglio regionale, e quindi alla Giunta, tutto il sostegno necessario a una iniziativa che punta alla valorizzazione di un patrimonio inestimabile, dal punto di vista storico e culturale come in ambito economico e turistico. Con l’approvazione all’unanimità dell’atto, la Regione ha ufficialmente riconosciuto la “Baia della Ceramica” come marchio di qualità regionale, con cui identificare la produzione ceramica delle quattro cittadine della provincia di Savona, impegnandosi per incentivarne la valorizzazione e la diffusione.