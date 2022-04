Albenga: approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021

Durante il consiglio comunale di ieri sera, giovedì 28 aprile, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2021.

A illustrare la pratica l’Assessore al Bilancio Silvia Pelosi che – dopo aver spiegato come la rendicontazione sia un documento contabile dal forte contenuto politico con il quale viene rappresentata tutta l’attività effettuata dall’Amministrazione nel 2021 – ha illustrato i dati relativi agli incassi e pagamenti, i residui attivi e passivi e il Fondo Pluriennale Vincolato.

Il risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2021, ammonta a 12.168.267,09 e vede, oltre ai necessari accantonamenti previsti per legge, anche una serie di somme che potranno essere utilizzate per nuove spese.

Afferma sul punto l’assessore Pelosi: “Rilevo in particolare che abbiamo 285.465,15 euro relativi a risparmi sui mutui assunti negli anni precedenti, 228.553,59 per nuovi investimenti e 1.056.547,62 euro disponibili a titolo di avanzo libero. Si tratta di risorse che potremo investire al fine di raggiungere gli obiettivi che, come Amministrazione, ci stiamo prefiggendo.

I risultati contabili avuti nel corso del 2021, quindi, pur in presenza di numerose difficoltà derivanti dalla crisi economica ancora in atto, evidenziano, da un lato, la capacità dell’Amministrazione di tenere il bilancio in pareggio, pur a fronte di mancati introiti, anche dovuti alle agevolazioni tributarie concesse alle categorie produttive più penalizzate dalla crisi e, nello stesso tempo, un’efficace capacità di razionalizzazione delle spese, senza riduzione dei servizi ai cittadini con gli stessi standard di qualità.

Voglio sottolineare inoltre che, come Amministrazione, abbiamo riservato una particolare attenzione alla sicurezza della città potenziando la polizia locale sempre più specializzata e professionale, abbiamo impegnato 3.240.932 di euro sulle politiche sociali e la famiglia, impegnato risorse sulla tutela ambientale e del territorio, per progetti culturali e la promozione turistica senza dimenticate la messa in sicurezza idrogeologica del territorio e i lavori pubblici”.

Tra i dati che si rilevano relativi agli interventi effettuati al 2021 ricordiamo in particolare:

– 606.041 euro per interventi su strade (sistemazioni, ripristini, messa in sicurezza)

– 2.537.000 euro per interventi a tutela del territorio (in particolare messa in sicurezza di corsi d’acqua e a protezione degli arenili)

– 166.805 euro interventi su verde pubblico e parchi

– oltre 1 milione e mezzo (1.541.290 euro) di euro per importanti interventi di edilizia scolastica (adeguamento sismico e antincendio delle scuole di via degli Orti – impermeabilizzazione del lastrico solare di via degli Orti – riparazione rete fognaria delle Paccini – allaccio alla rete idrica dell’asilo nido R. Di Ferro – manutenzione dei parapetti e dei gradini di via degli Orti – adeguamento antincendio dell’asilo nido R. Di Ferro – indagini diagnostiche dei controsoffitti degli edifici scolastici – consolidamento del muro perimetrale delle Paccini). Ricordo infine l’impegno di questa

Si ricorda infine che attraverso la predisposizione di progetti il Comune punta ad ottenere finanziamenti da mettere a base di gara per effettuare lavori pubblici per oltre 3 milioni di euro.

Alle osservazioni della minoranza circa il milione di euro di avanzo risponde il consigliere Giorgio Cangiano : “Voglio fare i complimenti all’assessore Pelosi per aver affrontato un anno come quello appena trascorso in questo modo. A causa della situazione legata al Covid era necessario essere prudenti perché sarebbero potute servire risorse per affrontare eventuali emergenze. Se molti comuni vicini e meno vicini a noi hanno avuto avanzi consistenti ciò credo debba far pensare che tutti hanno ritenuto di dover fare scelte prudenziali in questo momento. Si tratta poi di risorse che adesso potremo spendere ed investire nella nostra città.”

Il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021 è stato approvato con 11 voti della maggioranza. La minoranza (Porro, Distilo, Ciangherotti e Tomatis Roberto) ha votato contro.