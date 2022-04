Cristiano Godano venerdì al Salone Agroalimentare Ligure, testimonial per gli eventi della Città di Quiliano.

Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, sarà l’ospite d’onore Venerdì prossimo (29 aprile) al Salone Agroalimentare Ligure. .

Alle ore 18,00 all’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo, Finale Ligure (SV), si terrà infatti un evento di presentazione delle due manifestazioni nazionali estive promosse dalla Città di Quiliano: la prima edizione del “MUSAQ – Music & Street Art Quiliano Contest”, e la XII edizione del “Premio Nazionale per la Canzone Emergente – Città di Quiliano”.

Interverranno Nicola Isetta, il Sindaco della Città di Quiliano, Nadia Ottonello, Assessore alla Cultura, Nella Mazzoni , Presidente del circolo degli Inquieti e Cristina Bolla, Presidente della Genova Liguria Film Commission.

Condurrà l’incotro Roberto Grossi, Presidente dell’Associazione Culturale E20, che intervisterà Cristiano Godano e Nicoletta Polledro, sceneggiatrice del film “Io sono Vera”, girato nel ponente ligure, e di cui Cristiano Godano, insieme ai Marlene Kuntz, è autore della colonna sonora.

Il MUSAQ è una grande manifestazione nazionale dedicata alla street art e alla musica dal vivo, promosso dalla Città di Quiliano, con la collaborazione del Circolo degli Inquieti, dell’Associazione Culturale E20, del MEI – Meeting degli Indipendenti, dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, con il patrocinio della Rete dei Comuni Sostenibili e della Rete dei Festival e il sostegno della Fondazione A. De Mari.

Il MUSAQ Music & Street Art Quiliano Contest si terrà a Quiliano (SV) dal 23 al 26 giugno e sarà l’occasione di vedere all’opera, oltre ai vincitori dei contest, grandissimi artisti del mondo della street art, della musica, del teatro e della scienza, all’interno di una serie di attività collaterali, conferenze, incontri, spettacoli, concerti che prenderanno il via a partire da maggio.

Il tema a cui è dedicata la prima edizione del MUSAQ è la lotta al cambiamento climatico, Obiettivo 13 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Fra i testimonial che hanno già dato la loro adesione e che saranno presenti a giugno con un loro spettacolo, ci sono l’attore Marco Paolini, con lo spettacolo teatrale “Sani!” venerdì 24, e il rapper Frankie hi-nrg mc, in concerto domenica 26.

I bandi per partecipare ai contest per street artis e musicisti sono consultabili sul sito web della Città di Quiliano.

Il “Premio Nazionale Per la Canzone d’Autore Emergente – Premio Città di Quiliano“, si terrà il 21 e 22 luglio prossimi.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale E20, in collaborazione con la “Rete dei Festival”, con il patrocinio della Città di Quiliano e del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti” ed è gemellato con alcune delle più prestigiose rassegne nazionali dedicate alla musica d’autore.

La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana. Attraverso un concorso nazionale, che ogni anno vede moltissimi iscritti provenienti da tutta Italia, verranno selezionati alcuni artisti che si esibiranno dal vivo per concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”.

Come ogni anno l’evento prevede anche l’esibizione e la premiazione di noti artisti del panorama nazionale. Gli scorsi anni si sono esibiti tra gli altri gli YO YO MUNDI, PERTURBAZIONE, TRICARICO, FABRIZIO CASALINO, LORENZO MONGUZZI, MAURO ERMANNO GIOVANARDI, FRANCESCO BACCINI, EMANUELE DABBONO, TERESA DE SIO, DIODATO, ROBY FACCHINETTI, VASCO BRONDI.

L’edizione di quest’anno sarà presentata e condotta da Massimo Cotto e vedrà Cristiano Godano tra gli ospiti che si esibiranno in concerto.