Riapre parzialmente domani il tunnel Ferriere-Bargagli in Val Fontanabuona

Riaprirà domani ma solo parzialmente il tunnel Ferriere-Bargagli che mette in comunicazione la Val Fontanabuona e la Val Bisagno chiuso per lavori di messa in sicurezza effettuati da ANAS. Il tunnel sarà aperto nei giorni feriali con un senso unico alternato, di mattina verso Genova e di pomeriggio verso Chiavari.