Posted on

Imperia. Questo pomeriggio, intorno alle 13, l’elicottero Drago 70 dei Vigili del fuoco è intervenuto in zona Perinaldo,nella provincia di Imperia,per soccorrere un uomo colto da malore. La zona non era raggiungibile dai mezzi di soccorso, così è stato necessario verricellare il personale sanitario,assieme agli elisoccorritori vigili del fuoco, all’interno dell’uliveto in cui l’uomo stava […]