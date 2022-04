Coronavirus, dati sempre alti in Liguria: oggi 1563 casi

Il COVID non molla la presa. Sono 1563 a fronte di 9915 tamponi (2441 molecolari e 7474 test antigenici rapidi) i nuovi casi in Liguria. Nei dettagli: 721 nell’area di Genova, 286 nello Spezzino, 218 nell’Imperiese, 208 nel Savonese, 120 nel Tigullio, 10 non sono residenti in regione. Gli ospedalizzati sono 293 di cui 10 in terapia intensiva. Tre i morti.