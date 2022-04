Residui a Bilancio: il Comune di Sarzana eroga i bonus alimentari agli aventi diritti che avevano fatto domanda durante la pandemia

Avevano già presentato domanda ai servizi sociali durante l’emergenza Covid e, previa verifica degli uffici stessi, erano stati inseriti nell’elenco dei beneficiari per accedere ai buoni spesa erogati mensilmente dal Comune dall’inzio della pandemia fino a dicembre 2021.

Ora, grazie ai residui già stanziati come risparmio rispetto a quanto destinato al Comune di Sarzana per l’emergenza alimentare legata alla pandemia da Covid , i servizi sociali comunicano che è stato possibile erogare un nuovo, ultimo bonus, a coloro che avevano già presentato domanda senza percepire altri sussidi di natura alimentare.

“Il post pandemia, la guerra, l’aumento delle spese energetiche sono tutti fattori che mettono a dura prova i nuclei familiari più deboli- dichiara il vice-sindaco e assessore ai servizi sociali Costantino Eretta-. Per questo, a ridosso della Pasqua, avendo a disposizione alcuni stanziamenti residui, abbiamo pensato di erogare nuovamente i bonus alimentari e sostenere le famiglie in difficoltà”.

I buoni spesa mensili erogati hanno un valore di 70, 100 e 130 euro in base al numero dei componenti del nucleo familiari e sono spendibili nei supermercati IPERCOOP, CONAD ed EKOM di Sarzana, a scelta del cittadino beneficiario.