E’ di 5 persone lievemente ferite il bilancio dell’incidente che si è verificato questa notte in Via Pieragostini nel quartiere di Cornigliano. Nell’impatto avvenuto per cause da accertare sono state coinvolte tre auto di cui una si è capottata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato le vittime in codice giallo all’ospedale e la Municipale per i rilievi.