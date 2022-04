Arrivati i 4 militi della Croce Bianca di Savona al confine con l’Ucraina

Sono arrivati questa mattina in Ungheria al confine con l’Ucraina i 4 volontari della Croce Bianca di Savona partiti dalla Liguria per portare aiuti ai profughi ucraini: abiti, medicinali, alimenti, cibo per animali. Tutto il materiale è stato consegnato alle associazioni locali che lo distribuiranno. Ad accogliere i 4 militi il sindaco della città di Dabas. Dopo una breve visita ai centri di accoglienza, il viaggio di ritorno verso l’Italia.