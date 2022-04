Sarzana, Oltre due milioni di euro per risolvere definitivamente le criticità del torrente Parmignola

Due milioni di euro da parte di Regione Liguria, a cui si aggiungono 105mila euro di cofinanziamento comunale, per risolvere definitivamente le criticità del torrente Parmignola e deperimetrare il rischio idraulico della frazione.

È questa la risposta immediata dei due enti per affrontare le criticità emerse recentemente – all’esito di uno studio idraulico volto alla deperimetrazione del rischio idraulico dell’area – e legate a una parziale insufficienza idraulica e di carattere geotecnico che – per i tecnici che hanno effettuato le verifiche in situ – sono estese a tutto il tratto compreso tra l’autostrada e la litoranea in territorio sarzanese e sono conseguenti all’attuazione degli interventi effettuati in passato.

Ora, al fine di risolverle definitivamente, e anche ovviamente per rendere realizzabili le opere previste dal PINQuA, non resta che intervenire nuovamente.

Per farlo saranno utilizzati oltre due milioni di euro che il Comune di Sarzana, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico economica recentemente affidato dal dirigente competente (det. N. 266.2022) finalizzato proprio a risolvere sia il problema idraulico che geotecnico, ha trasmesso a Regione Liguria al fine di essere finanziato con le risorse del Fondo Strategico Regionale.

“Dobbiamo affrontare e risolvere una volta per tutte le criticità del passato – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli – .La sicurezza è l’investimento più utile per costruire il futuro”.

E proprio ieri infatti, 31 marzo 2022, in sede di comitato di Fondo Strategico, Regione Liguria ha finanziato il primo funzionale stanziando 2 milioni di euro “che – spiega l’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone – vuole risolvere definitivamente le criticità del torrente Parmignola, strategico anche per il PINQUA”.