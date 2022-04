La Spezia, guida camion contromano per evitare la coda a un semaforo: autista non ha mai conseguito la patente C

Ammontano a circa 10.000 euro totali le multe accumulate dal conducente privo di patente di guida di un mezzo pesante per infrazioni commesse nel centro città di La Spezia. Si tratta di un uomo di 57 anni originario di Pisa smascherato dalle videocamere di sorveglianza mentre percorreva un tratto di lungomare contromano per evitare la coda a un semaforo. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente C e la patente B gli era stata sospesa nel 2013 per non aver sostenuto la visita per il rinnovo.